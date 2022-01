La definizione e la soluzione di: Gigi, che ha vinto lo scudetto col Cagliari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RIVA

Significato/Curiosità : Gigi, che ha vinto lo scudetto col Cagliari

Gigi Riva Juventus a Cagliari: 0-1, in La Stampa, 1º febbraio 1965, p. 7. ^ Almanacco illustrato del calcio 1966, Edizioni Carcano, 1965. ^ Lo scudetto al Cagliari di Riva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

