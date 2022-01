La definizione e la soluzione di: Gemelle di classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SS

Significato/Curiosità : Gemelle di classe

MSC Grandiosa (sezione Navi Gemelle) Saint-Nazaire, Francia, per la compagnia di navigazione MSC Crociere, prima di tre navi Gemelle della classe Meraviglia-Plus, ne è l'unità capofila. Nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con gemelle; classe; Le gemelle in verde; Le gemelle in classe; Le gemelle di Pablo Neruda; Le gemelle sono fatte L una per l altra; Il complesso degli alunni d una stessa classe ; classe 1973, il personaggio è il primo ministro del Lussemburgo; Le gemelle in classe ; Passati alla classe scolastica successiva; Cerca nelle Definizioni