La definizione e la soluzione di: Fermarsi per rifiatare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOSTARE

Battaglia di Legnano strategia degli imperiali di resistere fino a sera per poi, al termine dello scontro, ripiegare per rifiatare e riorganizzarsi non andò a buon fine. Essi tentarono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

