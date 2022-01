La definizione e la soluzione di: Dodici in un anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MESI

Significato/Curiosità : Dodici in un anno

Novelle per un anno Sogno di Natale Le Dodici lettere Creditor galante La paura La scelta Alberi cittadini Prudenza La signora Speranza La messa di quest'anno Stefano Giogli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con dodici; anno; Sono dodici in un anno; Le dodici figlie di Temi; Lo ultimo dei dodici ; Fu uno dei dodici profeti minori d Israele; Hanno funzioni di comando; Il decimo mese dell anno abbreviazione; Le hanno lepre e cervo; Il sopranno me d uno Scipione; Cerca nelle Definizioni