La definizione e la soluzione di: Il dirigibile che ci ricorda una nota rock band. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZEPPELIN

Significato/Curiosità : Il dirigibile che ci ricorda una nota rock band

Led Zeppelin (categoria Gruppi musicali hard rock) riferirono che un supergruppo composto da loro, Jimmy Page e Jeff Beck, sarebbe volato in alto come un Lead Zeppelin (Zeppelin è un tipo di dirigibile). Richard ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

