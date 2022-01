La definizione e la soluzione di: Difettoso in lunghezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CORTO

Significato/Curiosità : Difettoso in lunghezza

Discromatopsia varianti di un gene è Difettoso, la probabilità che una copia singola sia difettosa è del 5% e la probabilità che entrambe siano difettose è (5% × 5%) = (0 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con difettoso; lunghezza; difettoso e per questo venduto a prezzo scontato; Deficiente in lunghezza ; Scarsa durata, poca lunghezza ; lunghezza del tiro di un proiettile; Ridotte in lunghezza a colpi di forbici; Cerca nelle Definizioni