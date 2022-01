La definizione e la soluzione di: La delinquenza in gergo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MALA

Significato/Curiosità : La delinquenza in gergo

Una vita violenta (romanzo) (categoria Romanzi in italiano) di Pietralata. Egli, insieme ai suoi compagni, conosce la fame e la delinquenza, organizza furti e si prostituisce, degradandosi sempre di più con comportamenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con delinquenza; gergo; La delinquenza come condizione e ambiente sociale; Criminalità, delinquenza ; In gergo legale significa che è d impedimento; Il gergo parlato dai gangster; gergo parigino; In gergo sportivo un accordo tra due squadre; Cerca nelle Definizioni