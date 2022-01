La definizione e la soluzione di: Compensi per operai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALARI

Significato/Curiosità : Compensi per operai

Altre definizioni con compensi; operai; compensi morali; compensi per avvocati; compensi per braccianti; Insignificanti come certi compensi ; Un operai a infaticabile; Le operai e sono sterili; La paga dell operai o e del bracciante; operai da cantieri navali; Cerca nelle Definizioni