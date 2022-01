La definizione e la soluzione di: Si usava per il rancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAVETTA

Significato/Curiosità : Si usava per il rancio

Altre definizioni con usava; rancio; Si usava per telefonare; Si usava con l esca; Il re della mitologia che causava le tempeste; Lo usava no... i duri d’orecchio; Mangiano il rancio nell aeroporto; Ortaggi color arancio ; Quelle monarca hanno ali arancio ni e contorni neri; La Nazionale in maglia arancio ne; Cerca nelle Definizioni