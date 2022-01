La definizione e la soluzione di: Tollerabile con difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSTICO

Significato/Curiosità : Tollerabile con difficolta

Carcere (ordinamento italiano) massima Tollerabile sarebbe di circa 45.000 posti se tutti i reparti fossero attualmente agibili, ma in realtà la capienza massima Tollerabile risulta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

