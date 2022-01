La definizione e la soluzione di: Un tipo di maschera... non carnevalesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANTIGAS

Significato/Curiosità : Un tipo di maschera... non carnevalesca

Gianduja (reindirizzamento da Caramelle di Gianduja) Giovanni del boccale. Gianduia è la maschera del Piemonte e nella tradizione carnevalesca si affianca a quelle di altre città, come Balanzone per Bologna ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

