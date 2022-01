La definizione e la soluzione di: Tipico cappotto verde impermeabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LODEN

Significato/Curiosità : Tipico cappotto verde impermeabile

Loden follato (infeltrito) e molto garzato. La prima operazione rende il tessuto impermeabile, mentre la seconda serve a ottenere un lato peloso. Per queste sue caratteristiche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

