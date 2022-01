La definizione e la soluzione di: Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RER

Significato/Curiosità : Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi

servizio ferroviario suburbano Il servizio ferroviario suburbano, metropolitano, o urbano è una tipologia di trasporto che utilizza linee ferroviarie (ad esempio i cosiddetti passanti) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con servizio; urbano; suburbano; dell; area; metropolitana; parigi; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Pagare una cifra per usare un servizio nel tempo; Fornitore del servizio d accesso a internet ing; Lo era il servizio di leva; La disturbano le scariche; Un agglomerato urbano ; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Donna che abita in un centro urbano medio-grande; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; La Maraini dell a narrativa; L abominevole uomo dell e nevi; Il Cézanne dell a pittura; Macchiolina dell a pelle; Reggeva una vasta area nel centro dell Italia longobarda; area transennata; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Scava le gallerie della metropolitana ; __ - Lachaise, cimitero parigi no; Divide in due parigi ; Ville __: è sinonimo di parigi ; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di parigi ; Cerca nelle Definizioni