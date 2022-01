La definizione e la soluzione di: Si prende cura dei bimbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TATA

Significato/Curiosità : Si prende cura dei bimbi

Ilizia (kourotrophos) che raffigurano una bambinaia immortale che si prende cura di bimbi divini. Si pensa che questa figura possa essere collegata a Ilizia. ^ ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Lo... prende il permaloso; Web: per riprende re; Comprende sperone e tacco dello Stivale; Comprende liposuzione e rinoplastica; Assicura un rapido deflusso degli spettatori; Metodo di cura che prevede sostanze in dosi infinitesimali; La scienza che cura gli arti; Assicura ti dal venditore; Sono pari nei bimbi ; Le hanno doppie i bimbi ; Appassionano i bimbi ; I bimbi che gattonano non lo sanno ancora fare;