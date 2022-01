La definizione e la soluzione di: Pittore come Ligabue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NAIF

Significato/Curiosità : Pittore come Ligabue

Antonio Ligabue Antonio Ligabue (nato Antonio Costa, poi Antonio Laccabue; Zurigo, 18 dicembre 1899 – Gualtieri, 27 maggio 1965) è stato un Pittore e scultore italiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con pittore; come; ligabue; Il pittore le ritrae morte; Antonio, celebre pittore naif; Giambattista __ , celebre pittore veneziano del 700; Piet, grande pittore olandese del Novecento; Ostacolati come certi amori; Aumentato... come certi prezzi; È come gulp; Un infiammazione come il ginocchio della lavandaia; La canta ligabue : Hai un __ Dio?; La pittura di ligabue ; Cantava Il mio nome è mai più con ligabue e Pelù; Un pittore come Antonio ligabue ; Cerca nelle Definizioni