Soluzione 5 lettere : RADIO

Significato/Curiosità : Un osso dell avambraccio

avambraccio la spalla e il gomito. Le ossa dell'avambraccio sono due, il radio e l'ulna. Il radio è l'osso laterale dell'avambraccio, è costituito da due estremità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

