La definizione e la soluzione di: Si mangia in brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASTINA

Significato/Curiosità : Si mangia in brodo

Pearà economicità. La pearà si mangia anticipandola con un primo piatto di brodo, come paparele, tortellini di Valeggio o gratini in brodo, e viene accompagnata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

