La definizione e la soluzione di: È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RADAR

Significato/Curiosità : e indispensabile per guidare l aereo nella nebbia

Il complesso delle manovre per guidare un aereo; guidare la nave in porto; Consentono al fantino di... guidare ; guidare ... dal podio; Il corpo dell aereo ; Viaggiare in aereo ; Sull aereo si può portare quello a mano; Il responsabile del l aereo ; Le prime nella pesca; Avanzati nella carriera; Sono... pari nella forza; Molto preparati nella lingua di Cicerone; I fenomeni come la pioggia o la nebbia ; Uno strato di neve o di fitta nebbia ; La cantano Cochi e Renato: nebbia in __; Fenomeno di opacità visiva dovuto a nebbia o fumo;