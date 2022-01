La definizione e la soluzione di: Si forano per vanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LOBI

Significato/Curiosità : Si forano per vanita

Gualtiero De Angelis Amore e guai... Alberto Sordi in Cuori nella tormenta Walter Chiari in Vanità, Quel fantasma di mio marito Pietro Germi in Il ferroviere Renato Bossi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con forano; vanità; Le perforano i minatori; forano le carene; Traforano i mobili antichi; Si forano per gli orecchini; L uccello simbolo della vanità ; La delle vanità , Thackeray; William Makepeace autore de La fiera delle vanità ; Cerca nelle Definizioni