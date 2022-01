La definizione e la soluzione di: Un fiume meta di numerose crociere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NILO

Significato/Curiosità : Un fiume meta di numerose crociere

Vila-real (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Plana Baixa, 7 km a sud di Castellón de la Plana, capoluogo di provincia, e a 42 metri sul livello del mare. Dedita per la prima metà del XX secolo all'agricoltura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con fiume; meta; numerose; crociere; Il fiume che sbocca presso Odessa; Il fiume di Oporto; Sono lambite dal fiume ; Era il nome del fiume Congo; Utensile per lavorare meta lli; Onde elettriche che si producono per induzione in masse meta lliche sottoposte a campi magnetici variabili; Lavora con matrici di un meta llo bianco-azzurro; Un meta llo simile al piombo; Associa numerose penne nere; Ospitò numerose coppie; Nino, autore di numerose colonne sonore; Sono numerose intorno a Sanremo; Mezzo per crociere ; Un fiume da crociere ; Un fiume mèta di crociere ; Un fiume mèta di bellissime crociere ; Cerca nelle Definizioni