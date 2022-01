La definizione e la soluzione di: Si dà dicendo sì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASSENSO

Significato/Curiosità : Si da dicendo si

Laudato si' Laudato si' è la seconda enciclica di papa Francesco scritta nel suo terzo anno di pontificato. Benché porti la data del 24 maggio 2015, solennità di Pentecoste ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

