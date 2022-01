La definizione e la soluzione di: Carboni ardenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BRACI

Significato/Curiosità : Carboni ardenti

Giucas Casella di prestigio. Altro suo classico numero fu quello del passaggio sui Carboni ardenti durante il quale si procurò delle ustioni, attirandosi gli scherni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con carboni; ardenti; Quella carboni ca ha formula CO2; I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carboni o, non carbone, che si dice coal; Quello di carboni o può essere letale; Una lega ferro carboni o; Desideri ardenti ; Appoggio per ceppi ardenti ; Quelle ardenti emettono idrocarburi gassosi; Entusiasmi... ardenti ;