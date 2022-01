La definizione e la soluzione di: Assiste alcuni studenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TUTOR

Significato/Curiosità : Assiste alcuni studenti

Docimologia (sezione alcuni esempi di applicazioni) l'informazione circola tra gli studenti. Gli studenti si preparano allora solo in funzione di una prova specifica. Si Assiste allora a una preparazione affrettata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con assiste; alcuni; studenti; Donna che assiste i passeggeri sull aereo; assiste tra le nuvole; L assiste nte della Apple; Donna dell esercito che ha mansioni assiste nziali; Così ad alcuni piace il caffè; L ironia di alcuni disegnatori; Circuito elettronico utilizzato per lidentificazione di alcuni animali; alcuni hanno la chioma a ombrello; Prove per studenti non particolarmente impegnative; Lega Missionaria studenti ; Assiste studenti ; La sua università ha studenti canuti; Cerca nelle Definizioni