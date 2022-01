La definizione e la soluzione di: L abominevole uomo delle nevi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : YETI

Significato/Curiosità : L abominevole uomo delle nevi

Yeti (reindirizzamento da abominevole uomo delle nevi) nell'immaginario collettivo della cultura mondiale. Conosciuto anche come abominevole uomo delle nevi, termine originato da un'errata traduzione giornalistica dell'espressione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con abominevole; uomo; delle; nevi; L'abominevole ... noto anche come yeti; L'abominevole uomo delle nevi himalaiane; L 11 ha portato l uomo sulla Luna; Caratterizza l uomo di poche parole; Un uomo in cattedra; L uomo può averlo d oro; Le aste delle leve; Lo studio delle malattie della vecchiaia; Le fasce delle tariffe Enel; Gli spiazzi delle cascine; nevi lle, direttore d orchestra inglese; L'abominevole uomo delle nevi himalaiane; Così sono dette le nevi sulle maggiori sommità; Si mettono alle gomme in caso di forte nevi cata; Cerca nelle Definizioni