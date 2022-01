La definizione e la soluzione di: Uova di muggine salate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOTTARGA

Significato/Curiosità : Uova di muggine salate

Bottarga (reindirizzamento da Bottarga di muggine) pesce, le cui Uova vengono salate ed essiccate con procedimenti tradizionali. Viene ricavata dalle Uova del muggine, la più classica, o di tonno. I due ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

