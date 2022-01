La definizione e la soluzione di: Trasmissione d una pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INOLTRO

Significato/Curiosità : Trasmissione d una pratica

Rapporto di Trasmissione Il rapporto di Trasmissione è un parametro utilizzato in meccanica per caratterizzare come il movimento si trasferisce da una ruota dentata ad un'altra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

