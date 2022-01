La definizione e la soluzione di: Sull aereo si può portare quello a mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BAGAGLIO

Significato/Curiosità : Sull aereo si puo portare quello a mano

Rapina a mano armata (film) parzialmente) e si reca con Fay all'aeroporto, ma non può portare con sé la valigia a causa delle sue dimensioni. Mentre aspetta di salire Sull'aereo, la coppia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con sull; aereo; portare; quello; mano; La quinta sull a scala; L 11 ha portato l uomo sull a Luna; Monticelli di terra sull e tombe; Risalta sull a pelle; Il responsabile del l aereo ; Donna che assiste i passeggeri sull aereo ; Il biglietto aereo senza la data di partenza; Permette di far cadere le bombe da un aereo ; Tende a riportare allo studio molti giovani; Riportare un clamoroso successo; Veicoli a due piani per trasportare auto nuove; Pianificazione utile a portare a termine un lavoro; quello d amministrazione approva il bilancio; C è chi soffre quello d auto; quello contro l umanità è un odioso abominio; quello di Trento portò alla Controriforma; Le formano i discendenti; Formano l inferriata; Formano la banchisa; Dissodare a mano ; Cerca nelle Definizioni