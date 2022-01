La definizione e la soluzione di: Struttura per lo sbarco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PONTILE

Significato/Curiosità : Struttura per lo sbarco

sbarco in Normandia Lo sbarco in Normandia (nome in codice operazione Neptune, parte marittima della più ampia operazione Overlord) fu una delle più grandi invasioni anfibie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con struttura; sbarco; Somiglianze struttura li; Muro su cui si basa la struttura della casa; struttura o concetto relativo a una frase; struttura per la vendita di giornali o bibite; Una spiaggia dello sbarco in Normandia; Una delle spiagge dello storico sbarco in Normandia; La regione francese dello sbarco alleato del '44; Precede lo sbarco in porto;