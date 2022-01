La definizione e la soluzione di: La sorella di Elisabetta II d Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARGARET

Significato/Curiosità : La sorella di Elisabetta II d Inghilterra

Elisabetta II del Regno Unito Elisabetta II (nata Elizabeth Alexandra Mary; Londra, 21 aprile 1926) è la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con sorella; elisabetta; inghilterra; La sorella di Carlo d Inghilterra; La sorella prediletta di Giovanni Pascoli; L attivista sorella di Stefano Cucchi; La Jenner modella e sorella stra di Kim Kardashian; La dinastia della regina inglese elisabetta I; L elisabetta regnante; elisabetta ex velina; Una bella elisabetta della Tv; L inghilterra non fa parte di quella Unita; Difende i cieli d inghilterra ; Benvenuto... in inghilterra ; Ne è uscita l inghilterra ; Cerca nelle Definizioni