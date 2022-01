La definizione e la soluzione di: Lo sono i voti dell opposizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONTRARI

Significato/Curiosità : Lo sono i voti dell opposizione

Partito Laburista (Regno Unito) maggioranza dei seggi. I Laburisti sono calati dal 35,2% dei voti al 29%, ottenendo 258 seggi. Il PL è passato all'opposizione, dopo che David Cameron ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; voti; dell; opposizione; Possono essere multifocali; Lo sono le auto che cascano a pezzi; Lo sono castagne e patate; sono lambite dal fiume; Va a caccia di voti ; Possono esserlo i voti ; Vi si trovano i voti dello studente; Il minimo di voti necessario per un referendum; Gli indigeni dell a Nuova Zelanda; Un ripostiglio dell a scrivania; La sigla dell e bibite multivitaminiche; La fiera dell o Zodiaco; Fare opposizione ; Attraente in modo tale da rendere vana ogni opposizione ; Il regime politico in cui non è ammesa alcuna opposizione ; Regime che non ammette opposizione ; Cerca nelle Definizioni