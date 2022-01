La definizione e la soluzione di: Sono a legna nelle pizzerie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FORNI

Significato/Curiosità : Sono a legna nelle pizzerie

Antica Pizzeria Port'Alba ambulante e poi fu aperta come pizzeria nel 1830 nel centro della città. In origine, produceva pizze in forni a legna e assumeva venditori ambulanti che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; legna; nelle; pizzerie; _ Morricone: compose colonne sono re; Si smussano quando sono vivi; sono note le sue doline; Più sono , più il pranzo è sontuoso; Un attrezzo del falegna me; Misure per la legna ; Arnesi del falegna me; I falegna mi le passano sulle assi; Si tolgono entrando nelle baite; Le controfigure nelle scene rischiose; Si tirano su nelle sommosse; Si colgono nelle siepi; La effettuano molte pizzerie : consegna a __; Brucia nei forni di molte pizzerie ; Cerca nelle Definizioni