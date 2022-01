La definizione e la soluzione di: La sigla del Vangelo di Giovanni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GV

Significato/Curiosità : La sigla del Vangelo di Giovanni

Magi (Bibbia) (categoria Personaggi dei Vangeli) re magi (singolare magio) sono alcuni saggi astrologi che, secondo il Vangelo di Matteo (2,1-12), seguendo «il suo astro» giunsero da Oriente a Gerusalemme ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

