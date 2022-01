La definizione e la soluzione di: Restare di sasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRASECOLARE

Significato/Curiosità : Restare di sasso

Altre definizioni con restare; sasso; restare , non andare via; Può restare fermo in volo; restare sbalordito; restare in attesa, pazientare; L imboccatura del sasso fono; La bugia anglosasso ne; Con i sasso ni occuparono la Britannia; L Alpe con il sasso lungo e il sasso piatto; Cerca nelle Definizioni