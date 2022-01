La definizione e la soluzione di: Si può segnare con un colpo di testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GOL

Significato/Curiosità : Si puo segnare con un colpo di testa

Cefalea (reindirizzamento da Mal di testa) cefalea si intende il dolore provato in qualsiasi parte della testa o del collo. Può essere un sintomo di diverse patologie. Il tessuto cerebrale di per sé ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

