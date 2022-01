La definizione e la soluzione di: Pesci dalle pinne scure e dalle carni pregiate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORVINE

Significato/Curiosità : Pesci dalle pinne scure e dalle carni pregiate

Umbrina cirrosa (sezione Distribuzione e habitat) e non ci sono cure verso di esse. I giovani fino a 3 cm sono nerastri con pinne bianche. Le sue carni sono tra le più pregiate tra quelle dei Pesci mediterranei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con pesci; dalle; pinne; scure; dalle; carni; pregiate; Val di : c è pesci a; Prendono molti pesci ; Squisiti pesci di mare; Enormi pesci piatti; Un arbusto dalle coccole aromatiche; Il terreno prosciugato dalle acque del mare, in Olanda; Reso libero dalle asperità; È ircondata dalle acque; Salume di poco pregio... di un pinne gialle; Così sono anche detti i bivalve pinne nobilis; Edoardo Vianello li portava con pinne e fucili; Si immerge con la maschera e le pinne ; scure , tenebrose; scure come l inchiostro; Sono bionde o scure ; Sostituì la scure del boia; Un arbusto dalle coccole aromatiche; Il terreno prosciugato dalle acque del mare, in Olanda; Reso libero dalle asperità; È ircondata dalle acque; Agilissimo carni voro; La provincia con la carni a; Piccoli pesci di mare dalle carni pregiate; Sporgono nei visi scarni ; Carte pregiate a scopa; Piccoli pesci di mare dalle carni pregiate ; Sono pregiate quelle di Impruneta; Pesce dalle uova molto pregiate ; Cerca nelle Definizioni