La definizione e la soluzione di: Pecore di razza pregiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MERINOS

Significato/Curiosità : Pecore di razza pregiata

Merino (pecora) merino, o merinos, è una razza di pecora apprezzata soprattutto per il suo vello, da cui si ottiene una lana molto fine e pregiata. La sua origine è incerta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con pecore; razza; pregiata; Lo sono animali come pecore , mucche e cavalli; Animali come mufloni e pecore ; Perse come le pecore lle; Cerca la pecore lla smarrita; __ Coon. razza di gatti USA; Si distinguono per la razza ; razza di gatto americana dal pelo lungo; _ Coati, razza di gatti; L isola dell Australia che dà nome a una pregiata lana; Una pregiata varietà di mele; Parte pregiata del tonno; Una pregiata qualità di caffè; Cerca nelle Definizioni