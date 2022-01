La definizione e la soluzione di: È pari a più di 3 anni luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARSEC

Significato/Curiosità : e pari a piu di 3 anni luce

Anno luce (invero di qualche millesimo di secondo più lunghi), pari in totale a 31 557 600 secondi. Poiché la velocità della luce nel vuoto (c) è pari a 299 792 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con pari; anni; luce; Mese senza pari ; __ - Lachaise, cimitero pari gino; Vino liquoroso delle Lipari ; Dote senza pari ; Una musica degli anni 60; Edwin, poeta britanni co; Sit-com statunitense degli anni 80 con un pupazzo come protagonista; Il Castrogiovanni ex rugbista; luce rtolone dei tropici; Un gas che fa luce ; Non si fa senza luce ; Una luce che può agevolare i piloti in volo;