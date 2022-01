La definizione e la soluzione di: Un modo di tenere il fucile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPALLARM

Significato/Curiosità : Un modo di tenere il fucile

Springfield M1903 (reindirizzamento da fucile Springfield 1903) Springfield) è un fucile a otturatore girevole-scorrevole statunitense che fu in servizio nella prima metà del XX secolo. L'arma fu ufficialmente adottata il 18 giugno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con modo; tenere; fucile; Il modo di scrivere le parole; Indirizzare in modo sbagliato; Comodo ... da pagare; Veste in modo impeccabile; Può contenere una bibita; tenere zze affettuose; Elettrodomestico che aiuta a tenere pulita la casa; Ottenere vincendo; Collocare la baionetta sulla canna del fucile ; Antico fucile originario della Cina; Lo è un fucile innocuo; Lo è il fucile dopo aver sparato;