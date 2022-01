La definizione e la soluzione di: La macchina per comprimere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRESSA

Significato/Curiosità : La macchina per comprimere

macchina per waffle La macchina per waffle, anche detta piastra per waffle, è un utensile utilizzato per cucinare i waffle, anche conosciuti come waffel o gaufre. Le prime ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

