La definizione e la soluzione di: L isola da una cui rupe si gettò in mare Saffo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEUCADE

Significato/Curiosità : L isola da una cui rupe si getto in mare Saffo

Faone poetessa Saffo la quale, non corrisposta, si gettò in mare da una rupe dell'isola di Leucade, nel Mar Ionio; infatti un tuffo da quel luogo era in grado ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

