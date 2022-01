La definizione e la soluzione di: Indice di misura dell acidità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PH

Significato/Curiosità : Indice di misura dell acidita

PH (reindirizzamento da Acidità) scuro = acidità estrema (pH=0) Rosso = acidità elevata Arancione = acidità media Giallo = acidità debole Giallo tendente al verde = acidità minima Verde ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con indice; misura; dell; acidità; Un indice di ascolto; indice della ricchezza nazionale; indice di vergogna; Un indice da epidemie; Un sistema di misura , ormai non più usato, noto ai fotografi; Unità di misura dell ottico; misura le variazioni di densità dell atmosfera; Lo si misura insieme all audience; Il fondatore dell a geometria analitica; Un infiammazione come il ginocchio dell a lavandaia; Nel sacco dell o scornato; Il Bolt asso giamaicano dell atletica; Si ottiene, nei frantoi, dalla raffinazione di prodotto a elevato grado di acidità ; L'acidità di certi temperamenti; Indica il grado di acidità ; Misura l'acidità ; Cerca nelle Definizioni