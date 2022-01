La definizione e la soluzione di: Dà forme alla pietra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCULTORE

Significato/Curiosità : Da forme alla pietra

forme forme (Le forme in dialetto marsicano) è una frazione di circa 500 abitanti del comune di Massa d'Albe (AQ), in Abruzzo. Il paese è situato alle pendici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con forme; alla; pietra; È il più grande passeri forme europeo; L arte dei giardinieri di potare in forme geometriche; Studia la possibilità di forme di vita extraterrestri; Privo di varietà, uniforme ; Suona alla fine della ripresa; Quello di Trento portò alla Controriforma; Grande isola greca vicina alla Turchia; Farfalla ... in embrione; Cambiano pera in pietra ; Antichi altari di pietra ; pietra per acciottolati; Fa scalate sulla pietra viva; Cerca nelle Definizioni