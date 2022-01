La definizione e la soluzione di: Il fondatore della geometria analitica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARTESIO

Significato/Curiosità : Il fondatore della geometria analitica

Pierre de Fermat (categoria Nati il 17 agosto) principi fondamentali della geometria analitica e, attraverso la corrispondenza con Blaise Pascal, fu uno dei fondatori della teoria della probabilità. Pierre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

