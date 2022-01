La definizione e la soluzione di: Un fiore di color violetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LILLA

Significato/Curiosità : Un fiore di color violetto

Viola (colore) Il colore viola (AFI: /'vj?la/ o /vi'?la/) prende il nome dal fiore omonimo di cui descrive il colore. In pittura si dice che il viola è un colore secondario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

