La definizione e la soluzione di: Durano circa una stagione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRIMESTRI

Significato/Curiosità : Durano circa una stagione

Calendario lunare esclusivamente sulle fasi lunari. Dato che dodici lunazioni Durano 354 o 355 giorni circa, l'anno lunare ha durata inferiore all'anno solare. Quando, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con durano; circa; stagione; durano otto stagioni; Perpetui, imperituri, che durano per sempre; Quelli da latte durano poco; Le alcaline durano di più; In tutto il mondo sono circa 200; Grosso modo, all incirca ; Cinque dozzine all incirca ; Esemplare di mucca di un anno circa ; Sono tre per stagione ; Le vendite di fine stagione ; Calzature da stagione estiva; La sua stagione termina il 31 gennaio; Cerca nelle Definizioni