La definizione e la soluzione di: Il complesso degli alunni d una stessa classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCOLARESCA

Significato/Curiosità : Il complesso degli alunni d una stessa classe

Scuola primaria in Italia (sezione Autonomia degli alunni nel raggiungere la scuola) scuola elementare nel complesso del sistema scolastico italiano. La riga più alta indica l'età degli alunni; in rosso è segnato il periodo dell'obbligo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Il complesso degli animali d una regione; __ Bazar, complesso; Un complesso di bugie; complesso alberghiero; Secrezione degli occhi; Il complesso degli animali d una regione; Una musica degli Anni 60; I tabernacoli degli altari; Delatori, calunniatori... detto con termine letterario; Insulto, calunnia; Calunniatori, diffamatori; Diffonde le calunnie; Nastro di pellicola avvolta su se stessa; Certi campanelli emettono sempre la stessa; Non controlla se stessa; Comprende più famiglie della stessa origine; classe 1973, il personaggio è il primo ministro del Lussemburgo; Le gemelle in classe; Passati alla classe scolastica successiva; L ultima classe delle elementari;