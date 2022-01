La definizione e la soluzione di: Collega più Comuni a un capoluogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : STRADA PROVINCIALE

Significato/Curiosità : Collega piu Comuni a un capoluogo

Rozzano [ru'tsã?]) è un comune italiano di 41 214 abitanti della città metropolitana di Milano in Lombardia, sulla direttrice che Collega il capoluogo lombardo a Pavia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Un collega del gaucho; collega no la barba ai capelli; La sua via ci collega alla Cina; collega la presa al filo; Sigla per comuni pile a stilo; La comuni cazione mediante le onde hertziane; comuni contenitori; Grave scomuni ca; La grande città capoluogo della Catalogna; capoluogo del Punjab, in Pakistan; Cìli Irpini del capoluogo ; Il capoluogo del Calvados;