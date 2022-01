La definizione e la soluzione di: Bene accogliente con i forestieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSPITALE

Significato/Curiosità : Bene accogliente con i forestieri

Madonna della Catena luogo di culto vitale ed accogliente grazie alla presenza dell’effige della Beata Vergine. Quindi è a lei dedicato il santuario e i festeggiamenti culminano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con bene; accogliente; forestieri; È bene vederlo da principio; bene ... arrivato; Lasciare in bene ficenza; Il loro bene ci sta a cuore; Confortevole, accogliente ; Un accogliente locale presente in certi bar; Per nulla accogliente ; Una sala accogliente ed elegante ing; Aborrono i forestieri smi; Ospita forestieri ; Armata francese composta da forestieri legione __; Cerca nelle Definizioni