La definizione e la soluzione di: Se vi batte il pallone... addio gol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAVERSA

Significato/Curiosità : Se vi batte il pallone... addio gol

Altre definizioni con batte; pallone; addio; Sono doppie nel batte llo; Chi se lo batte , manifesta dolore o pentimento; Può far batte re i denti; Si batte per proteggere la fauna; Il rinvio del pallone ; Afflosciarsi come un pallone ; Si tirano al pallone ; Cosi è il pallone che non rimbalza; Le future spose gli danno l addio in modo festoso; addio a Paris; Teodoro, il musicista di addio mia bella Napoli; addio ... a Parigi; Cerca nelle Definizioni