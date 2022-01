La definizione e la soluzione di: In autostrada sono divise in due o più corsie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CARREGGIATE

Significato/Curiosità : In autostrada sono divise in due o piu corsie

autostrada autostrada costruita a doppia carreggiata di due corsie per senso di marcia secondo gli standard odierni. Le due carreggiate erano raccordate da due tornanti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con autostrada; sono; divise; corsie; La fine dell autostrada ; Il passo dell autostrada A15; Una tessera per pagare al casello autostrada le; In autostrada , area adibita alla sosta d emergenza; sono doppie nel battello; Lo sono i voti dell opposizione; Possono essere multifocali; Lo sono le auto che cascano a pezzi; divise in parti; Sono divise dalla “Qjpr; divise l'Italia durante l'ultima guerra; Sono divise in minuti; I coni di plastica bicolori che limitano le corsie stradali; Ha almeno due corsie ; Fine di corsie ; I coni di plastica lungo le corsie stradali; Cerca nelle Definizioni